Магазин фонарей

Наш интернет-магазин предлагает купить аккумуляторные, светодиодные фонари китайского завода Bailong. В фонари Police BL встроен мощный светодиод американской компании CREE. У нас можно купить ручные, тактические, подствольные для охоты и налобные фонари по лучшим ценам среди интернет-магазинов в Украине.

Фонари светодиодные

Особой популярностью пользуются так называемые T6 фонари - это яркие и мощные фонарики, сердцем которых является светодиод CREE XM-L T6. Такие аккумуляторные фонари с лёкгостью могут выполнить самые тяжелые поставленные задачи темное время суток.

Также на нашем сайте вы найдете фонари для охоты (подствольные фонарики), для дайвинга, тактические фонари, фонарики для ночной рыбалки, и новинки фонари на светодиоде HP50!

Купить фонарик

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